Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Diebstahl aus Wohnmobil

Schönenberg-Kübelberg (ots)

In der Nacht auf Mittwoch den 12.06.2019, gegen Mitternacht, wurde in Schönenberg-Kübelberg in der Kolpingstraße zwei männliche Personen auf frischer Tat dabei gesehen, wie diese sich in ein dort abgestelltes Wohnmobil zutritt verschafften. Bei Ansprache flüchteten die Täter. Aus dem Wohnmobil wurde nach ersten Feststellungen nichts entwendet.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Telefonnummer 06373/822-111 (E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de) oder an die Polizeiinspektion Kusel unter Telefonnummer 06381/919-0 (E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de).

