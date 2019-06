Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall

Kusel (ots)

Am Mittwoch, den 12.06.19 gegen 11:30 Uhr ereignete sich in der Straße "Haselrech" in Kusel eine Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Transporters fuhr rückwärts gegen eine Garage und beschädigte dabei mehrere Klinker. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise bitte telefonisch an die PI Kusel unter 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell