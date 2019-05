Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Garage beschädigt und weggefahren

Imsweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Montagabend stieß eine 24-jährige Frau aus Kirchheimbolanden beim Rangieren rückwärts in eine Einfahrt und beschädigte dort zwei Fliesen am Fliesensockel einer Garage. Danach entfernte sie sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Da die Geschädigte den Unfallhergang vom Balkon aus beobachtete, konnte die Fahrerin ermittelt werden. Am Fahrzeug der Unfallverursacherin wurde ein Kotflügel beschädigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell