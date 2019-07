Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Körperverletzung in der Alfelder Fußgängerzone

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Am 15.07.2019, kurz nach 00.00 Uhr, kommt es in der Alfelder Fußgängerzone (Leinstraße, in Höhe eines türkischen Restaurants)zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zeugen des Vorfalls geben an, dass ein 29 Jahre alter Alfelder und ca. 5 weitere unbekannte männliche Personen eine körperliche Auseinandersetzung hatten. Durch die Schlägerei wird der alkoholisierte Alfelder leicht verletzt. Zu den Tätern kann lediglich gesagt werden, dass einer ein weißes und ein anderer ein rotes T-Shirt getragen haben. Zu der Gruppe sollen noch zwei Frauen zugehörig gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181-9116-0 entgegen.

