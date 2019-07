Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht - Geschädigter gesucht

Hildesheim (ots)

Giesen (sf) Am Montag, den 15.07.2019, kam es gegen 12:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Rathausstraße in Giesen. Die 55-jährige Fahrerin eines schwarzen Toyota streifte mit ihrem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines grauen Citroen, welcher am Fahrbahnrand abgeparkt war. Mit zeitlichem Verzug zeigte die Fahrzeugführerin die Verkehrsunfallflucht und somit sich selbst an. Zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme befand sich der graue Citroen allerdings nicht mehr am Unfallort. Der Schaden am linken Außenspiegel des Citroen wird auf circa 250,00 Euro geschätzt. Hinweise zum geschädigten PKW Citroen bzw. zum Fahrzeughalter nimmt die Polizei Sarstedt unter 05066 / 985-115 entgegen.

