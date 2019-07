Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch

Hildesheim (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 18:00 Uhr bis Sonntag, 22:30 Uhr versuchten bislang noch unbekannte Täter eine Nebentür zu einem Wohnhaus in der Neuen Straße in Wülfingen aufzuhebeln. Vermutlich wurden sie gestört oder bemerkten den Hund und gelangten so nicht in das Haus. Die Tür hielt dem Hebelversuch stand. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Elze, Tel.: 05068-93030, in Verbindung zu setzen.

