Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstagmorgen ein 12-Jähriger bei einem Unfall in Biberach.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 12-Jährige gegen 7 Uhr mit dem Fahrrad den Mettenberger Weg hinunter. Von links aus der Straße "Im Forstgarten" kam ein Mercedes. Dessen 47-jähriger Fahrer bog vor dem Radler in den Mettenberger Weg ein und missachtete dessen Vorfahrt. Der Junge wollte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß vermeiden. Das gelang nicht. Er prallte seitlich gegen das Auto und stürzte auf die Straße. Der Rettungsdienst brachte ihn mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Auto auf 1.000 und am Mountainbike auf 100 Euro. Autofahrern empfiehlt die Polizei besondere Aufmerksamkeit. Fahrradfahrer sind wegen ihrer schmalen Umrisse nur schwer zu erkennen. Deshalb heißt es: Lieber einmal mehr und genauer schauen.

