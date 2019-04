Polizei Düsseldorf

POL-D: Rath - Ungewöhnlicher Verkehrsunfall - Pkw stößt Passant in Baugrube - Umfangreiche Rettungsmaßnahmen - Ein Schwer- und ein Leichtverletzter - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Donnerstag, 4. April 2019, 11 Uhr

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall sorgte heute Mittag für einen umfangreichen Rettungseinsatz von Polizei und Feuerwehr im Stadtteil Rath. Am Rand einer Baustelle hatte ein 38-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug bei einem unbeabsichtigten Fahrmanöver einen Passanten (23 Jahre alt) in die Baugrube gestoßen. Anschließend stürzte der Wagen frontal in die etwa 4 bis 5 Meter tiefe Grube. Bauarbeiter agierten sofort als Ersthelfer und Retter. Während der Fußgänger mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wurde der 38-Jährige nur leicht verletzt. Die Unfallursache ist unklar. Der Wagen wurde auch zur technischen Untersuchung sichergestellt.

Nach den bisherigen Ermittlungen war zur Unfallzeit der 38-Jährige vom Parkplatz der Einkaufszentren In den Diken in Richtung Bochumer Straße unterwegs. An der Einmündung "schoss" er nach Zeugenangaben über die Bochumer Straße und kollidierte auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit dem 23-jährigen Fußgänger. In der Folge stürzten der Mann und anschließend der Pkw samt Fahrer in die Grube. Nach der Rettung der Verletzten wurde der Pkw mit einem Kran geborgen und anschließend auch zur technischen Untersuchung sichergestellt.

