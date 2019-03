Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Pkw-Aufbruch an Koblenzer Fitness-Studio

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, 20.03.2019 wurde zwischen 22.10 Uhr und 23.10 Uhr ein silberner VW-Golf an einem Sportstudio in der Straße "Am Berg" in Koblenz aufgebrochen. Unbekannte Täter schlugen an dem Golf, der in einer angrenzenden Tiefgarage abgestellt war, die hintere rechte Heckscheibe ein. Von der Rückbank wurde eine dort abgelegte Bauchtasche mit einer Geldbörse gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

