Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Auto auf Parkplatz beschädigt...

Koblenz (ots)

Mehr als ärgerlich war die Feststellung eines Fahrzeugbesitzers als er gestern kurz vor 14:00 Uhr an sein Fahrzeug kam. Gegen 13:15 Uhr stellt er es auf dem Parkplatz des Berufsbildungswerkes hier in Koblenz ab. Bei der Rückkehr stellt er fest, dass an mehreren Stellen der Lack verkratzt wurde. Da es sich um einen belebten Parkplatz handelt und die Tatzeit um die Mittagszeit lag, könnte es Zeugen des Vorfalls geben. Daher bittet die Polizei Koblenz um Mithilfe. Kann jemand Hinweise zur Tat geben? Zeugen können sich unter der 0261-103 2910 an die Polizei wenden

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Lars Brummer

Telefon: 0261-103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell