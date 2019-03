Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Ladendieb flüchtete mit Fahrrad...

Koblenz (ots)

Ein bislang unbekannter männlicher Täter entwendete gestern in einem Bekleidungsgeschäft im Löhr Center hier in Koblenz eine Jacke im Wert von 200,-EUR. Ein Detektiv stellte den Diebstahl fest als der Täter dabei war das Geschäft und das Löhr Center zu verlassen. Im Anschluss flüchtete er mit einem Fahrrad zunächst in Richtung Schloss. Von der Viktoriastraße bog er ab und fuhr in Richtung Forum Mittelrhein weiter. Hier verlor der Detektiv den Flüchtigen aus den Augen. Als Beschreibung ist lediglich bekannt, dass es um einen männlichen Täter mit einer weißen Jacke, einem schwarzen Kapuzenshirt und einer schwarzen Jogginghose handelte. Er ist auf einem schwarzen Mountainbike geflüchtet.

Hinweise bitte an die Polizei Koblenz unter der 0261- 103 0

