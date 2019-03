Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Umleitungsschild touchiert, verschoben und geflüchtet Speyer, 02.03.2019, 15:00-18:20 Uhr

Speyer (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr vermutlich ein LKW die Industriestraße aus Richtung Historisches Museum kommend. In Höhe der Einmündung auf den Parkplatz der beiden dortigen Gaststätten, befindet sich am rechten Fahrbahnrand ein größeres Hinweisschild bezüglich der Umleitungsmaßnahmen Salierbrücke. Dieses wurde offenbar durch den vorbeifahrenden unbekannten LKW touchiert und teilweise auf die Fahrbahn verschoben. Zudem entstand Sachschaden an einem weiteren Schild in Höhe von ca. 500EUR. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt von der Unfallstelle.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



