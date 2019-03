Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei geparkte Pkws beschädigt

Waldsee (ots)

Gegen 02.50 Uhr bemerkte am 02.03.19 eine Funkstreife, dass an zwei hintereinander geparkten Pkws in der Schifferstadter Straße, jeweils der linke Außenspiegel beschädigt war. Aufgrund des Schadensbildes dürfte ein Verkehrsunfall als Ursache auszuschließen sein und es wird von einer vorsätzlichen Beschädigung der Fahrzeuge ausgegangen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 700 Euro. Zeugen werden gesucht und gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 4950 oder per Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

