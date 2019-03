Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus zwei geparkten Fahrzeugen

Schifferstadt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu zwei Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen. In der August-Macke-Straße wurde aus einem unverschlossen abgestellten Ford Transit Kleingeld und diverses Werkzeug entwendet. Hier entstand ein Schaden von etwa 60 Euro. Aus einem VW Polo, der in der Mannheimer Straße geparkt war, wurden diverse Schlüssel und der Geldbeutel des Geschädigten entwendet. Aufbruchspuren konnten keine festgestellt werden, weshalb davon ausgegangen werden muss, dass auch dieser Pkw unverschlossen war. Es entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Zeugen werden gesucht und gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 4950 oder per Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

