Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zwei E-Bikes in Koblenz gestohlen

Koblenz (ots)

Am Montag, 18.03.2019, wurden zwischen 20.30 Uhr und 20.50 Uhr, zwei E-Bikes im Wert von je 2400 Euro gestohlen, die vor der Liebfrauenkirche an der Seniorenbegegnungsstätte, aneinander gekettet, abgestellt waren. Es handelt sich hierbei um zwei 28 Zoll Räder, Carver Route E.310, grün-schwarz lackiert. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

