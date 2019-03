Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Versuchtes Tötungsdelikt in Vallendar -Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Koblenz / Vallendar (ots)

Am Donnerstag, den 07. Februar gegen 19:30 Uhr kam es in Vallendar zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein 51jähriger Mann wurde durch einen unbekannten Täter vermutlich mit einem scharfen Gegenstand angegriffen und schwer verletzt. Anschließend rannte der Täter davon. Der Zwischenfall ereignete sich in einer Unterführung der B42 in Höhe des Bahnhofs in Vallendar.

Vom Täter liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann ist etwa 1,65 bis 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Figur und ist vom Erscheinungsbild etwa 20 bis 25 Jahre alt. Der Täter hat einen südländischen Teint, Bartstoppeln und dunkle Haare. Die Haare trug er oben lang und an den Seiten kurz, sogenannter "Undercut". Der Unbekannte trug eine dunkle, vermutlich dunkelblaue Daunenjacke, eine schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe mit weißen Sohlen.

Die Kriminalpolizei in Koblenz sucht nun dringend nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Täter oder Personen, die Anfang Februar in Tatortnähe gesehen worden sind, machen können. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass sich eine größere Personengruppe tatzeitnah im Bereich der Unterführung aufgehalten hat. Möglicherweise ist der Täter vor oder bei der Tat oder auf der Flucht beobachtet worden.

Wer etwas Auffälliges in der Unterführung der B42 oder in der näheren Umgebung, z.B. auf dem gegenüberliegenden REWE-Parkplatz oder am Bahnhof beziehungsweise den Mitfahrerparkplätzen am Bahnhof beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0261 / 103 - 2690 oder -2726 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Täterermittlung führen eine Belohnung von 1.000 Euro ausgesetzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Lars Brummer

Telefon: 0261-103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell