Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: In 50 Minuten festgestellt...

Koblenz (ots)

Am Samstag führte eine Polizeistreife von 12:00 Uhr bis 12:50 Uhr eine Verkehrskontrolle am Saarplatzkreisel hier in Koblenz durch. Dabei wurden u.a. insgesamt 5 Handyverstöße und 9 Gurtverstöße festgestellt. Die Ablenkung durch die Nutzung eines Handys während der Fahrt und die Gefahr von schweren Verletzungen durch einen nicht angelegten Gurt werden immer wieder unterschätzt oder bewusst ignoriert. Bei solchen Kontrollen geht es um Verkehrssicherheit, die EIGENE und die aller ANDEREN. Niemand ist allein im Straßenverkehr

