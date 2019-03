Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Streit und Körperverletzung...

Koblenz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in einer Kneipe hier in Koblenz gleich zu zwei Polizeieinsätzen kurz hintereinander. Gegen 00:51 Uhr geriet eine Besucherin der Kneipe mit anderen Besuchern in Streit, weil sie den Musikgeschmack der anderen Gäste nicht teilte. Dieser verbale Streit endete darin, dass man die Polizei rief. Auch im Beisein der Polizei konnte man sich nicht einigen und die Besucherin verließ die Kneipe. Um 01:38 Uhr wurde wieder die Polizei zur Kneipe gerufen, weil es zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen war. Vor Ort stellten die Polizeikräfte fest, dass die Besucherin wieder zur Kneipe gegangen war und der Streit mit den anderen Gästen weiterging. Im Verlaufe des Streites bekam die Besucherin von einem anderen Gast einen Schlag mit der flachen Hand gegen den Hinterkopf. Es wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung aufgenommen. Für den Rest der Nacht kam es in der Kneipe zu keinen weiteren Einsätzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Lars Brummer

Telefon: 0261-103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell