POL-PPKO: Koblenz - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Wochenende 16./ 17.03.2019 kam es im Stadtgebiet Koblenz zu mehreren Unfällen, bei denen sich die Fahrzeugführer/ innen unerlaubt von der Unfallstelle entfernten.

Gegen 10:23 Uhr am 16.03.2019 fand ein Verkehrsteilnehmer eine Nachricht an seinem Pkw, dass dieser von einem vorbeifahrenden Linienbus beschädigt worden sein. Das notierte amtliche Kennzeichen ist allerdings nicht durch Zulassungsstelle zugeteilt. Der beschädigte Pkw stand geparkt Am Spitzberg 54.

Zwischen 18:00 und 19:00 Uhr wurden ein geparkter Pkw in der Pfuhlgasse 22 und ein Pkw in der Zeit von 10:00 bis 23:00 Uhr im Innenhof der Deinhardpassage 3, beschädigt. Zwischen dem 13.03.2019 und 16.03.2019, 08:00 Uhr wurde am St.-Josefs-Platz 10 ein geparkter Volvo beschädigt.

In allen Fällen liegen keine Hinweise auf einen Verursacher vor.

Mögliche Zeugen in diesen Fällen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der Rufnummer 0261 103 2510 in Verbindung zu setzen.

In der Winninger Straße 52 wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug ein Verkehrsschild umgefahren. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Erreichbarkeit 0261 103 2910.

