Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Koblenz (ots)

Am Dienstag, 19.03.2019, 04.55 Uhr, kam es in der Hans-Böckler-Straße in Koblenz zu einem Unfall, bei dem ein Rollerfahrer leicht verletzt wurde. (Daumenfraktur, Verletzungen im Gesicht). Der Fahrer eines Pkw stand am rechten Fahrbahnrand, um einen Beifahrer aussteigen zu lassen. Anschließend fuhr er an, um auf der Fahrbahn zu wenden. Hierbei über sah er den von hinten, in Richtung Kesselheim fahrenden, Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Nach ärztlicher Erstbehandlung wurde der Rollerfahrer in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert.

