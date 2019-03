Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Mehrere Tonnen Kupferkabel in Koblenz-Ehrenbreitstein gestohlen

Koblenz (ots)

In der Zeit von Montag, 15.30 Uhr und Dienstag, 19. März 2019, 07.45 Uhr, wurden von einer Baustelle unterhalb der Pfaffendorfer Brücke, drei bis vier Tonnen Kupferkabel im Wert von rund 5000.- Euro gestohlen. Von den Tätern wurde ein Container aufgebrochen, der in der Emser Straße im Fußgängerdurchgang zum Bolzplatz, abgestellt war. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell