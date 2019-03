Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Brand in der St.Josef-Straße...eine unachtsam weggeworfene Zigarettenkippe könnte ursächlich gewesen sein...

Koblenz (ots)

Gegen 01:00 Uhr kam es in der vergangenen Nacht zu einem Brand von Blumenkübeln an einem Wohnhaus in der St. Josef-Straße hier in Koblenz. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, dennoch entstand ein Schaden am Gebäude. Die Hauswand, ein Geländer und eine Glasscheibe wurden in Mitleidenschaft gezogen. Ersten Ermittlungen zur Folge könnte hier eine unachtsam weggeworfene Zigarettenkippe brandursächlich sein.

