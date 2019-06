Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlierbach - Beim Abbiegen Lastwagen übersehen

Leichte Verletzungen erlitt am Mittwoch eine Beifahrerin bei einem Unfall in Schlierbach.

Wie die Polizei mitteilt, sei gegen 17 Uhr ein Autofahrer von Roßwälden in Richtung Schlierbach gefahren. Kurz vor Ortsbeginn wollte der 69-Jährige nach links in Richtung Bundesstraße abbiegen. Hierbei übersah der Mann einen entgegenkommenden Lastwagen. Dessen 56-jähriger Fahrer konnte trotz einer Vollbremsung und eines Ausweichversuchs einen Zusammenstoß nicht verhindern. Hierdurch erlitt die 62-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Fahrzeugen auf 8.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Die Polizei weist auch darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten.

