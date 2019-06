Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Autofahrerin schneidet Kurve

Leichte Verletzungen erlitt am Mittwoch ein Rollerfahrer bei einem Unfall in Ehingen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau gegen 18 Uhr in der Fischersteige in Richtung Stadion. Die 47-Jährige sei mit ihrem Ford nach links in die Winckelhoferstraße abgebogen. Dort wartete ein 17-jähriger Rollerfahrer an der Stoppstelle. Weil die Frau nicht weit genug rechts gefahren sei, seien die Fahrzeuge zusammengestoßen. Dadurch stürzte der Jugendliche und erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Laut Polizei beträgt der Sachschaden an den Fahrzeugen rund 3.000 Euro.

