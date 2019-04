Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Trickdiebstahl

Konz (ots)

Am heutigen Freitag, 12.04.2019, in der Zeit zwischen 13:30 - 14:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz Brückenstr./Saarstraße, hinter der dortigen Gaststätte Grossmann, ein Lkw-Fahrer im Rahmen eines Abladevorgangs von einem Pärchen gebeten, einen Geldschein zu wechseln. Während des Wechselvorganges wurde er bereits durch den Mann in gebrochenem Deutsch auf einen Schaden am rechten Hinterreifen seines Lkws hingewiesen. Die beiden Männer begaben sich zum Lkw-Heck, die Frau blieb an der Fahrertür des Lkw stehen. Das Pärchen entfernte sich dann unmittelbar nachdem der Lkw-Fahrer keinen Schaden an seinem Reifen feststellte. Nach dem Abladevorgang wurde der Diebstahl des Lkw-Schlüssel, einer Geldbörse und einigen persönlichen Sachen erst bemerkt.

Diebesgut: Geldbörse mit ca. 1900.- EUR Bargeld und u. a. 1 Mixerytasche mit Inhalt. Die beiden Tatverdächtigen entfernten sich zu Fuß in Richtung Rathaus, Am Markt.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

TV 1: männl., scheinbares Alter ca. 30 Jahre, geschätzte Größe ca. 1,80 m, sehr dünne Statur, dunkler Teint, Bekleidung Jeanshose und blaue ärmellose Jacke, TV 2: weibl., scheinbares Alter ca. 30 Jahre, Geschätzte Größe ca. 1,60 m, schlanke Statur, Bekleidung: weißes Kopftuch, blaue Jeans

