Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Trickdiebe unterwegs

Wellen / Temmels (ots)

Am vergangen Samstag, 06.04.2019, zwischen 14 Uhr und 16 Uhr, waren in den Moselgemeinden Wellen und Temmels Trickdiebe unterwegs. Eine Mann und ein Frau verschafften sich unter einem Vorwand Zugang zu Wohnungen bzw. zeigten verdächtiges Verhalten gegenüber Passanten, um Bargeld und Wertsachen zu erbeuten. Tatorte waren u.a. der Norma-Markt in Temmels, die Saarburger Straße in Temmels, sowie Moselstraße und Waldstraße in Wellen. Das Paar war mit einem silbergrauen Renault Scenic mit französischem Kennzeichen gesehen worden. Wer kann weitere Hinweise zu dem Paar und dem Auto geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saarburg, Tel. 06581/9155-34

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg



Ansprechpartner: Herr A. Wagner

Telefon: 06581/9155-34

Mail: pisaarburg.kbd@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell