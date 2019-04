Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zwei Verkehrsunfälle in Saarburg und Nittel

Nittel/Saarburg (ots)

Am Mittwoch, den 10.04.2019 ereigneten sich in den frühen Abendstunden zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Personen:

Zunächst wurde die Polizei Saarburg zu einem Unfall mit zwei beteiligten Autos auf der B419 in Höhe der Ortslage Nittel gerufen. Dort fuhr ein 39 Jahre alter aus Frankreich stammender Mann mit seinem PKW von Wellen kommend. In Höhe der Weinstraße übersah er das Fahrzeug einer 52-jährigen in Nittel wohnenden Frau. Sie fuhr in Richtung Wellen. Der Mann bog nach links ab, hierbei stießen beide PKW zusammen. Während der Mann keine Verletzungen davon trug, verletzte sich die Frau leicht und musste in ein Trierer Krankenhaus gebracht werden. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Da der Mann alkoholisiert war, wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Im Einsatz waren die Feuerwehr Nittel, DRK Saarburg, Air Rescue Luxemburg und die Polizei Saarburg mit insgesamt ca. 20 Einsatzkräften.

Ein zweiter Unfall ereignete sich kurze Zeit später in der Kahrener Straße in Saarburg. Hier stieß der PKW eines 21-jährigen Saarburgers beim rechts Abbiegen mit einem Leichtkraftrad zusammen. Der Zweiradfahrer, ein 18-jähriger, aus dem Landkreis Trier-Saarburg stammender Mann, verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

