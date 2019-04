Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall in Saarburg, Verursacher flüchtig

Saarburg (ots)

Am Dienstag, den 09.04.2019 gegen 22.00 Uhr kam es in der Trierer Straße in Saarburg-Niederleuken zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer streifte mit seinem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten PKW wobei Sachschaden in 4 stelliger Höhe entstand. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißfarbenen PKW gehandelt haben.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.

