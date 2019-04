Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Longuich - Zeugen gesucht

Longuich (ots)

Am Dienstag, 09.04.2019 ereignete sich gegen 15:10 Uhr auf der L 145 in Longuich, in Höhe der Einmündung zum Gewerbegebiet "Im Paesch" ein Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren.

Eine 39-jährige Frau befuhr mit ihrem PKW Opel, die L 145 in Longuich in Fahrtrichtung Riol. In Höhe des Gewerbegebiets musste sie stark abbremsen, um eine Kollision mit einer weiteren Fahrzeugführerin, welche aus dem Gewerbegebiet auf die L 145 in Richtung Schweich abbog, zu verhindern. Nur knapp konnte die 39-jährige Opelfahrerin einen Zusammenstoß mit der Einbiegenden verhindern. Eine weitere 35-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem BMW ebenfalls die L 145 in Richtung Riol, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem vorausfahrenden Opel.

Beide Fahrzeugführerinnen erlitten bei der Kollision leichte bis mittelschwere Verletzungen. Sie wurden in verschiedenen Krankenhäuser verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Fahrerin, die aus dem Gewerbegebiet auf die L 145 einbog, verließ ohne anzuhalten die Unfallstelle in Richtung Schweich. Inwieweit diese die Kollision der beiden anderen Fahrzeuge mitbekommen hat, muss noch ermittelt werden. Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um einen roten PKW mit einem kleinen Kastenaufbau. Die Fahrzeugführerin, sowie weiterer Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter der 06502-91570 in Verbindung zu setzen.

Im Einsatz waren neben der Polizei Schweich, zwei Rettungswagen und ein Notarzt, sowie ein Fahrzeug der freiwilligen Feuerwehr Longuich. Die L 145 wurde für den Zeitpunkt der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-91570

Email: pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pischweich





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell