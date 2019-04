Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Rhaunen: Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Parkplatz der Volksbank Hunsrück-Nahe eG.

Rhaunen (ots)

Am Montag, dem 08.04.2019 wurde zwischen 07:45 Uhr und 12:35 Uhr auf dem Parkplatz der Volksbank Hunsrück-Nahe eG. in der Poststraße in Rhaunen ein Fahrzeug (Skoda Octavia), welches dort geparkt war, durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Sachdienliche Hinweise hinsichtlich des flüchtigen Unfallverursachers werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein, Tel.: 06781-561-0.

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Gebäude der OIE

Hauptstraße 189

55743 Idar-Oberstein

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner:

Frank Distler, PK

Telefon: 06781- 5610

Telefax: 06781- 561 150

piidar-oberstein@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell