Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nach Verkehrsunfall entfernt sich der Verursacher

Trier, Güterstraße (ots)

Die Polizeiinspektion Trier fahndet nach einem flüchtigen Unfallverursacher. Durch den Fahrer eines silber-grauen PKW der Marke Ford wurde heute ein parkendender PKW in der Trierer Güterstraße beschädigt. Der Ford befuhr gegen 17.50 Uhr die Güterstraße in Fahrtrichtung Trier-Kürenz. In Höhe des Anwesens Güterstraße 55 öffnete sich plötzlich die hintere rechte Fahrzeugtür des Ford, schlug gegen einen am Fahrbahnrand parkenden PKW und beschädigte diesen. Der Fahrer des Ford setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Auffällig an dem verursachenden silber-grauen Ford war, dass die Heckklappe offen stand und ein transportiertes Sofa herausragte.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die zuständige Polizeiinspektion Trier (0651-9779 3200)

