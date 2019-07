POL-HI: Bad Salzdetfurth - Vandalen beschädigen mehrere geparkte Pkw in der Salzdetfurther Altstadt

Polizeiinspektion Hildesheim

BAD SALZDETFURTH (ste) - Im Zeitraum vom 13.07.2019, von 16:30 Uhr, bis zum 14.07.2019, gegen 13:00 Uhr, wurden in der Salinenstraße, Gartenstraße und Salzpfännerstraße in 31162 Bad Salzdetfurth fünf ordnungsgemäß geparkte Pkw durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Der Lack an den Pkw wurde vermutlich mit einem scharfkantigen Gegenstand teils erheblich zerkratzt. Tatbetroffen sind ein Audi A6, ein Mini, Ford Ranger, Ford Fiesta und ein Hyundai Tucson. Durch die Kratzer ist ein Sachschaden von insgesamt über 10000EUR entstanden. Ein Zusammenhang mit den fußläufigen An- und Abreisebewegungen des Teichrock-Festivals im Kurpark kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bitte beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

