POL-PDLU: (Limburgerhof) Aufbruch eines Pkw

Limburgerhof (ots) - In der Nacht zu Montag zwischen 23:00 und 07:00 Uhr, ist ein in der Königsbacher Straße geparkter Pkw aufgebrochen worden. Mehrere Gegenstände sind aus dem Fahrzeug entwendet worden. Aufbruchspuren konnten allerdings keine festgestellt werden. Aktuellen Ermittlungen zufolge könnten die Täter technische Hilfsmittel eingesetzt haben, um zu verhindern, dass das Fahrzeug mittels des Funkschlüssels verschlossen werden konnte. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können bzw. verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/TN0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell