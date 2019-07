Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Blitzer-Anhänger beschädigt

Hildesheim (ots)

Giesen (sf) Am Freitag, den 19.07.2019, kam es in der Zeit von 01:00 Uhr und 03:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Geschwindigkeitsmessanhänger, welcher in der Emmerker Straße abgestellt war. Bisher unbekannte Täter beschädigten den Anhänger vom Landkreis Hildesheim durch Aufhebeln, Bohren und schließlich durch Feuer, indem man versuchte den Anhänger anzuzünden. Am Messanhänger entstand Sachschaden in Höhe von circa 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dieser Sachbeschädigung nimmt die Polizei Sarstedt unter 05066/985-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell