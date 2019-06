Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrszeichen ins Krumme Wasser geworfen

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) Unbekannte Täter haben vermutlich auf ihrer Vatertagstour am Donnerstag, 30.05.2019 zwei Verkehrszeichen auf dem Verbindungsweg zwischen Kuventhal und Einbeck (Zur Rießwarte) gewaltsam aus dem Erdreich entfernt und ins Krumme Wasser geworfen. Die Schilder befanden sich vor der über den fluss führenden Holzbrücke in der Nähe von Kuventhal. Sie zeigten ein Verbot für Fahrzeuge über 3,5 tonnen Gesamtgewicht. Zeugen, die hinweise hierzu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Einbeck

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell