POL-NOM: Motorradfahrer übersehen

Einbeck(pap) Eine 37 järige Pkw Fahrerin aus Göttingen befuhr am Samstag, 01.06.2019, gegen 13.00 Uhr den Mühlenweg und wollte nach link. auf die Altendorfer Straße abbiegen. Sie übersah hierbei einen 49 Jahre alten Mann aus Bevern, der die Altendorfer Straße mit seinem Motorrad in in Richtung stadtauswärts befuhr. Es kam zum zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der 49-jährige unter das Motorrad geriet. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zunächst dem Krankenhaus zugeführt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 2000,- Euro.

