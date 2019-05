Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Trunkenheit im Verkehr

Bad Pyrmont (ots)

Am 10.05.2019, gegen 00:40 Uhr, wurde auf der Thaler Landstraße in Bad Pyrmont ein Mercedes Sprinter angehalten und der Fahrzeugführer auf Verkehrstauglichkeit überprüft. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine AAK von über 1,5 Promille. In dem Handwerkerfahrzeug saßen insgesamt drei Personen, von denen allerdings keiner mehr fahrtauglich war. Vom Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Danach mussten die drei Männer das Fahrzeug stehen lassen und den Weg zu ihrer Unterkunft zu Fuß fortsetzen.

