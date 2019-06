Polizei Hagen

POL-HA: Tischkreissäge von Baustelle gestohlen

Hagen (ots)

Donnerstagmorgen, 00:40 Uhr, entdeckte eine Polizeistreife auf der Wehringhauser Straße eine Gruppe junger Männer, die floh, als sie die Polizei erkannte. Die Beamten kontrollierten einen 19-Jährigen aus der Gruppe. Dieser gab einen Hinweis auf eine große Tischkreissäge, die sich in der Skateranlage an der Wehringhauser Straße befand. Bisher deutet viel darauf hin, dass die jungen Männer die Säge von einer nahe gelegenen Baustelle entwendeten. Inwiefern der kontrollierte junge Mann zur Tatbegehung beitrug, ist noch Bestandteil von Ermittlungen. Die Säge im Wert von 2.500 Euro musste mit Hilfe eines Abschleppunternehmens geborgen werden. Die jungen Männer erwartet ein Strafverfahren. Hinweise können unter 02331-986-2066 an die Polizei weiter gegeben werden.

