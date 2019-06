Polizei Hagen

POL-HA: Frau verletzt sich bei Unfall in Boele

Hagen (ots)

An der Einmündung Steinhausstraße/ Knüwenstraße kam es Donnerstagmorgen, 07:50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Mercedesfahrer befuhr die Steinhausstraße in Richtung Schwerter Straße. Eine 25-Jährige bog mit ihrem Ford von der Knüwenstraße in die Steinhausstraße ab, so dass es zu Kollision der Pkw kam. Die Frau klagte über Übelkeit und Erbrechen und suchte selbstständig einen Arzt auf. Der 56-Jährige blieb unverletzt, es entstand ein Sachschaden von 9.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell