Polizei Hagen

POL-HA: Baumaschinen aus Transporter gestohlen

Hagen (ots)

Zwischen Samstag, den 08.06.2019, 17:00 Uhr, und Dienstag, den 11.06.2019, 11:00 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Fiat-Transporter in Vorhalle auf. Der Eigentümer hatte den Wagen an seiner Wohnanschrift in der Brandenburger Straße abgestellt und am Dienstag bemerkt, dass das Schloss zum Ladebereich beschädigt war. Nach dem Öffnen musste der 50-Jährige feststellen, dass die Baumaschinen, die dort vorhanden waren, allesamt gestohlen wurden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Beutesumme auf ca. 6.000 Euro. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise können unter 02331-986-2066 an die Polizei weitergegeben werden.

