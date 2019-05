Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Gefährdung im Straßenverkehr in Wilhelmshaven - Radfahrer war stark alkoholisiert und fuhr gegen einen Pkw

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Mittwochabend, 22.05.2019, kam es gegen 22:20 Uhr in der Kniprodestraße zu einem Verkehrsunfall.

Ein Fahrradfahrer fuhr mit einem Fahrrad gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Smart, so dass Sachschaden entstand. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Radfahrer fest, dass dieser unter Alkoholbeeinflussung stand. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,31 Promille, so dass eine Blutprobenentnahme erforderlich wurde.

Gegen den 52-jährigen Radfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung im Straßenverkehr eingeleitet.

