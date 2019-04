POL-HK: Schneeheide: Diebe nehmen Fahrrad mit; Schwarmstedt: In Restaurant Zigarettenautomat aufgebrochen; Munster: Minibagger beschädigt; Bomlitz: Von Sonne geblendet - drei Leichtverletzte

Polizeiinspektion Heidekreis

02.04.2019

01.04 / Diebe nehmen Fahrrad mit

Schneeheide: Unbekannte betraten am Montagabend ein Grundstück in Schneeheide, entwendeten aus einem Schuppen ein Fahrrad und betraten einen Hobbyraum. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein blaues Herrenrad mit silbernen Tigerstreifen auf dem Rahmen. Der Schaden beträgt rund 100 Euro.

01.04 / In Restaurant Zigarettenautomat aufgebrochen

Schwarmstedt: In der Nacht zu Montag hebelten Einbrecher eine Tür zu einem Restaurant an der Marktstraße auf, betraten das Objekt und entwendeten aus einem Zigarettenautomaten Schachteln und Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

01.04 / Minibagger beschädigt

Munster: In der Baustelle an der Straße Zum Schützenwald warfen Unbekannte am vergangenen Wochenende einen Betonpflasterstein in die Heckscheibe eines Minibaggers. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Munster unter 05192/9600.

01.04 / Von Sonne geblendet - drei Leichtverletzte

Bomlitz: Bei extrem tiefstehender Sonne übersah ein 35jähriger Bomlitzer am Montagmorgen beim Linksabbiegen mit seinem Pkw einen entgegenkommenden 18-Jährigen in seinem Auto. Der Unfall ereignete sich gegen 07.30 Uhr auf der Cordinger Straße in Bomlitz. Beide Beteiligte und der 4jährige Insasse des Verursachers verletzten sich leicht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

