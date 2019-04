Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Unfallfrei durch die Motorradsaison

Heidekreis (ots)

Unfallfrei durch die Motorradsaison

Heidekreis: Der Frühling ist da, viele Motorradfahrer wurden an einigen Tagen durch das Wetter bereits gelockt und haben ihre Maschinen aus der Garage geholt. Mit dem Start in die Saison gehen leider auch immer wieder Verkehrsunfälle einher, bei denen Motorradfahrer leichte bis schwere Verletzungen davontragen oder im schlimmsten Fall sogar ums Leben kommen.

Der Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Heidekreis, Frank Rohleder gibt zu Beginn der Motorradsaison einige Tipps:

- Biker und Autofahrer sind durch die Winterpause von dem Verkehrsbild "Motorrad" entwöhnt. Gerade zu Saisonbeginn rechnen viele Autofahrer nicht mit Motorradfahrern. Biker sollten sich Zeit nehmen und den Autofahrern Gelegenheit geben, sich an das Motorrad im Straßenbild zu gewöhnen. Sie sollten während dieser Zeit besonders vorsichtig und vorausschauend fahren. - Gönnen auch sie sich nach der Ruhepause eine kurze "Aufwärmphase", um sich langsam wieder an die Sitzbank und das Handling der Maschine zu gewöhnen. Ein Fahrsicherheitstraining eignet sich dazu hervorragend. - Vor dem ersten Start sollte das Motorrad technisch in allen Bereichen überprüft und erkannte Mängel beseitigt werden. - Das Motorrad als einspuriges Fahrzeug wird durch die fehlende Breite nicht selten übersehen, so dass zu der vorgeschriebenen Beleuchtung oder dem Tagfahrlicht auch unbedingt auf helle erkennbare oder besser reflektierende Funktionskleidung geachtet werden sollte. - Gegenüber den Autofahrern fehlt Motorradfahrern die Knautschzone. Sie müssen doppelt aufmerksam sein und für sich und die anderen Verkehrsteilnehmer mitdenken. An Kreuzungen und Einmündungen, haben Autofahrer sie nicht immer im Blick. Verzichten sie lieber auf ihre Vorfahrt als einen Unfall zu riskieren. - Dass zu dem Helm auch eine komplette Schutzkleidung mit Protektoren gehört, ist für viele selbstverständlich, jedoch sei auch den letzten Zweiflern ans Herz gelegt, dass die geeignete Ausrüstung das eigene Leben schützen kann. Mittlerweile gibt es sogar schon "Airbag-Westen". - Überholmanöver sollten rechtzeitig, mit dem notwendigen Abstand zum Vorausfahrenden, eingeleitet werden. Motorradfahrer geben am besten vorher den anderen Verkehrsteilnehmern Gelegenheit, sie wahrzunehmen. Diese Zeit sollten sie optimalerweise selbst auch nutzen, um sich einen Überblick über die vor Ihnen liegende Verkehrssituation zu verschaffen. - Passen Sie Ihr Fahrverhalten den Straßen- und Witterungsverhältnissen und vor allem Ihrem eigenen Können an.

Wer jetzt in die Saison startet sollte sich den 04.Mai 2019 schon einmal in den Kalender schreiben. An dem Termin findet in der Zeit von 12 Uhr bis 16 Uhr der 9. Aktionstag der Polizeiinspektion Heidekreis für Biker auf dem Eventgelände des Heideparks statt. Hier wird unter anderem die Möglichkeit geboten, unter fachkundiger Anleitung von Fahrlehrern, Fahrübungen mit der eigenen Maschine oder auf einem Schräglagentrainer zu absolvieren. Zudem vergibt der Landkreis wieder Motorradsicherheitstrainings für Biker aus dem Heidekreis. Mehr Informationen zur sicheren Teilnahme am Straßenverkehr als Zweiradfahrer und zum Bikeraktionstag gibt es bei dem Präventionsteam der Polizeiinspektion Heidekreis unter Telefon 05191/9380-109 oder praevention@pi-hk.polizei.niedersachsen.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell