Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Über die Terrassentür eingebrochen; Bad Fallingbostel: Auto in Schlangenlinien geführt; Soltau: Unfallverursacher im Rahmen der Fahndung festgenommen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 01.04.2019 Nr. 1

31.03 / Über die Terrassentür eingebrochen

Soltau: Am vergangenen Wochenende drangen Einbrecher über die Terrassentür in ein Haus am Bickbeerngrund und eines am Forellenweg ein. Sie entwendeten Schmuck und Uhren. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

01.04 / Auto in Schlangenlinien geführt

Bad Fallingbostel: Weil er in Schlangenlinien und darüber hinaus immer wieder deutlich zu langsam fuhr, hielten Polizeibeamte in der Nacht zu Montag einen Pkw an, der auf der B 209 zwischen Honerdingen und Bad Fallingbostel unterwegs war. Der 42jährige Fahrer aus Bremen führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,16 Promille. Die Beamten nahmen den Fahrer mit zur Wache, ließen eine Blutprobe entnehmen und behielten den Führerschein. Der Bremer kann sich nun auf ein Strafverfahren einstellen.

31.03 / Unfallverursacher im Rahmen der Fahndung festgenommen

Soltau: Ein 29jähriger Soltauer verursachte am Sonntagabend einen Verkehrsunfall auf der Lüneburger Straße stadteinwärts und flüchtete anschließend zu Fuß. Er kam mit seinem Pkw vermutlich aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung gegen 21.45 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte auf dem Parkstreifen mit einem geparkten Fahrzeug, welches er auf einen abgestellten Kleintransporter schob. Polizeibeamte konnten den Flüchtenden während der Fahndung im Bereich der Harm-Tyding-Straße festnehmen. Aufgrund seiner Alkoholisierung war ein Atemalkoholtest nicht möglich. Ihm wurden zwei Blutproben entnommen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 16.000 Euro.

