POL-HK: Wochenendlage der Polizeiinspektion Heidekreis 29.03.-31.03.2019

Schneverdingen -betrunken mit dem Auto unterwegs- Am Freitag Nachmittag gegen 16:30 Uhr erhält die Polizei den Hinweis auf einen Mann, welcher augenscheinlich alkoholisiert mit seinem Auto unterwegs ist. Der PKW wird durch die Kollegen angetroffen und der Fahrzeugführer kontrolliert. Da der 64-jährige Mann einen Wert von 1,85 Promille pustet, sind die Folgen seines Verhaltens eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie die Einbehaltung seines Führerscheins. Soltau -aggressives Verhalten im Straßenverkehr- In den frühen Morgenstunden des Samstags gegen 02:20 Uhr fiel den Beamten aus Soltau in der Winsener Straße ein grauer Daimler Chrysler auf, welcher provokativ mit quietschenden Reifen und zügig an dem Streifenwagen vorbeifuhr. Der PKW konnte erst im weiteren Verlauf angehalten und kontrolliert werden, da das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 130 km/h fuhr. Bei der Kontrolle des 21-jährigen Fahrzeugführers staunten die Kollegen nicht schlecht, einen Führerschein hatte der junge Mann nämlich noch nicht, dafür allerdings griffbereit einen Totschläger im Auto. Die Folge waren drei Anzeigen gegen den Mann sowie die Aussicht, auch weiterhin nur zu Fuß gehen zu dürfen, denn der Führerschein dürfte aufgrund seines Verhaltens noch länger auf sich warten lassen. BAB 7 FR Süden -Verkehrsunfälle- Am Freitag in den Mittags-/Nachmittagsstunden kam es auf der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Soltau-Süd und Schwarmstedt zu mehreren Verkehrsunfällen. Aufgrund des Wochenendreiseverkehrs mit hohem Verkehrsaufkommen war es vor dem Baustellenbereich zwischen Bad Fallingbostel und dem Dreieck Walsrode, in beiden Richtungen, zu stockendem Verkehr gekommen. Bei insgesamt 4 Auffahrunfällen mit 11 beteiligten Fahrzeugen wurden 2 Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 30000 Euro. Zu schweren Schadensereignissen kam es nicht. BAB 7 FR Süden -Brand eines PKW- In den frühen Morgenstunden kam es auf der BAB 7 im Bereich der Anschlussstelle Dorfmark, Fahrtrichtung Hamburg, zu einem Einsatz der FFW Dorfmark, als gegen 01:20 Uhr, der Pkw Audi A8 des 43-jährigen aus Kiel stammenden Fahrers aufgrund eines technischen Defekts in Vollbrand geriet. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mit zahlreichen Einsatzkräften. Am Pkw entstand jedoch Totalschaden. Der Fahrer blieb unverletzt. BAB FR Norden -Erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung- Am Samstag in den Vormittagsstunden staunte die Besatzung eines Zivilstreifenwagens des PK Bad Fallingbostel nicht schlecht, als sie bei einer gefahrenen Geschwindigkeit lt. Tacho von 130 km/h auf der BAB 7, Fahrtrichtung Hamburg, im Bereich Bispingen noch von einem Pkw mit Anhänger überholt wurden. Im Rahmen der Verfolgung legte der Fahrer des Gespanns noch zu. Mit 170 km/h wurde ein beweiskräftiger Wert des Gespanns festgestellt. Die Geschwindigkeitsüberschreitung betrug 56 km/h. Der 37-jährige Fahrer war sichtlich betroffen, als er von dem 2-monatigen Fahrverbot, 2 Punkten in Flensburg und einem Bußgeld in Höhe von 440 Euro hörte. Schwarmstedt- betrunkener Radfahrer/Widerstand- Am Freitag Nachmittag gegen 16:30 sollte ein stark alkoholisierter Fahrradfahrer in Schwarmstedt durch die Kollegen kontrolliert werden. Der 48-jährige widersetzte sich allerdings mittels Beleidigungen, Tritten und Bissen den Maßnahmen der beiden Beamtinnen derart, dass weitere Kollegen hinzugerufen wurden. Erst jetzt gelang es, den Betrunkenen mit 2,38 Promille zu beruhigen. Eine Beamtin wurde von einem Tritt am Knie getroffen und leicht verletzt. Die Folge des Verhaltens waren drei Anzeigen, eine Blutentnahme sowie das Ausschlafen seines Rauschs im Krankenhaus. Hodenhagen -Handydiebstahl Eine Geschädigte teilte der Polizei telefonisch mit, dass ihr soeben von einem Kaufinteressenten das Handy gestohlen wurde. Sie habe ihr Handy per Kleinanzeige verkaufen wollen. Der Käufer sei zu ihr gekommen und habe ihr das Handy nach Besichtigung ohne zu bezahlen weggenommen und sei flüchtig. Sie konnte einige Hinweise zum Täter sowie zu einem Pkw geben. Der 25-jährige konnte durch die Schwarmstedter Beamten angetroffen werden und die Dame bekam ihr Handy zurück. Walsrode- Widerstand gegen Polizeibeamte Am Samstag Abend kam es in Walsrode in der Langen Straße zu einem Polizeieinsatz, da ein stark alkoholisierter 17-jähriger Gegenstände aus seiner Wohnung auf die Straße warf. Als ihn die Polizisten in Gewahrsam nehmen wollten, widersetzte er sich und biss einem Polizeibeamten in den Finger. Dem anderen Beamten schlug er auf die Hand. Der 17-jährige konnte allerdings überwältigt und beruhigt werden. Es folgten eine Blutentnahme sowie Anzeigen wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Im Berichtszeitraum kam es im Bereich der Polizeiinspektion Heidekreis zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser. In der Straße Heidkamp in Lindwedel wurde am Freitag in der Zeit zwischen 13:30 und 20:30 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen. In Soltau, in der Straße Bickbeerengrund, wurde am Sonntag Abend zwischen 18:30 Uhr und 22:00 Uhr in ein Wohnhaus eingebrochen. Bei beiden Taten entwendeten die Täter Bargeld sowie Schmuck aus den Objekten. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Soltau unter 05191-93800 in Verbindung zu setzen.

