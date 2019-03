POL-HK: Schneverdingen: Vom Fahrrad getreten; Schneverdingen: Unimog entwendet; Soltau: Brand eines Wohnwagens; Walsrode: E-Bike-Fahrer verletzt

Polizeiinspektion Heidekreis

27.03 / Vom Fahrrad getreten

Schneverdingen: Im Rahmen von Milieustreitigkeiten zwischen zwei Männern am Mittwochmorgen, gegen 08.00 Uhr kam es auf der Bergstraße in Schneverdingen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 35jähriger Schneverdinger soll nach Zeugenangaben einen 42jährigen Schneverdinger vom Fahrrad getreten und anschließend, als dieser auf der Straße saß, weiterhin mit Tritten auf ihn eingewirkt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/986850 in Verbindung zu setzen.

27.03 / Unimog entwendet

Schneverdingen: Unbekannte entwendeten am Mittwoch, in der Zeit zwischen 06.30 Uhr und 18.00 Uhr einen nicht zugelassenen Unimog 427/10, der zum Verkauf auf einem Gelände am Südring abgestellt war. Das Fahrzeug wurde über ein zuvor gewaltsam geöffnetes Seitentor vom Gelände entfernt. Der Wert der Zugmaschine wird mit 20.000 Euro beziffert.

27.03 / Brand eines Wohnwagens

Soltau: An der Straße Am hohen Eitz geriet in der Nacht zu Donnerstag, gegen 02.30 Uhr aus unbekannter Ursache ein Wohnwagen in Brand. Der schlafende Bewohner bemerkte nach eigenen Angaben das Feuer und konnte den Wohnwagen verlassen. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

27.03 / E-Bike-Fahrer verletzt

Walsrode: Ein 79jähriger E-Bike-Fahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, gegen 14.10 Uhr leicht verletzt, als ihm von einem Pkw der Vorrang genommen wurde. Der 27jährige Autofahrer bog von der L190 nach rechts auf den Autobahnzubringer der A 27 in Richtung Bremen ab. Dabei unterschätzte er die Geschwindigkeit des in gleicher Richtung fahrenden E-Bikes. Als der Autofahrer den Bereich des Fahrradweges fast passiert hatte, kam es zum Zusammenstoß. Der Biker verletzte sich dabei leicht und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

