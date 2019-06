Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl und Sachbeschädigung

Dasburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 01.06.2019, 20:00 Uhr und Sonntag, 02.06.2019, 09:00 Uhr wurden im Bereich der Ortslage von Dasburg mehrere Straftaten von bislang unbekannten Tätern verübt. So wurde auf der B 410 das Ortseingangsschild, aus Richtung Luxemburg kommend,entwendet. Ebenso wurde eine weitere Hinweistafel verbogen und somit beschädigt. Zwischen der Ortslage Dasburg und dem Grenzübergang wurde ein in Privatbesitz befindliches Buswartehäuschen beschädigt, indem es vom Betonsockel aus nach links verschoben wurde.

Augenzeugen in dieser Sache werden gebeten, sich mit der Polizei Prüm, Telefon: 06551/9420 oder per Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

