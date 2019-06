Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Wittlich (ots)

Vermutlich mehrere, bisher unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag, 02.06.2019, gegen 02:00 Uhr versucht, in ein Einkaufszentrum in der Justus-von-Liebig-Straße in Wittlich einzubrechen. Durch die Polizei wurde das Gebäude umstellt und durchsucht. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Tatortbereich/-umfeld geben?

