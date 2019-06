Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ereignis: Sachbeschädigung an Pkw Ort: Gillenfeld, Keltenweg Zeit: Nacht zum 01.06.2019

Daun (ots)

In der Nacht zum 01.06.2019 haben Unbekannte in Gillenfeld einen im Hof des Wohnanwesens des Geschädigten abgestellten, unverschlossenen PKW geöffnet und darin befindliche Dinge (hauptsächliche Kleidung) ausgeräumt und auf den Boden geworfen. Entwendet wurde nichts. Gegen den Kofferraum wurde getreten, so dass sich dort nun eine Delle befand. Hinweise bitte an die Polizei Daun.

