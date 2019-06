Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Prüm (ots)

Am Samstag, 01.06.2019 wurde gegen 19.30 Uhr ein abgestellter PKW im Postferiendorf in Prüm von einem bisher unbekannten PKW beim Vorbeifahren beschädigt. Der beschädigte PKW war hinter dem Restaurant Am Postferiendorf abgestellt. Der abgestellte PKW weist Beschädigungen an der Fahrerseite auf. Das unfallflüchtige Fahrzeug dürfte entsprechende Seitenschäden aufweisen. Wobei bisher nicht bekannt ist an welcher Seite des Fahrzeuges, da die Fahrtrichtung des unfallflüchtigen Fahrzeuges ebenfalls nicht bekannt ist. An dem abgestellten PKW entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte mit der Polizeiinspektion Prüm unter Tel.: 06551-9420 in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm



Telefon: 06551-9420

pipruem@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell